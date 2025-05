Antella raffica di multe nella notte Le sanzioni ’smentiscono’ il Comune

Brutto risveglio ieri mattina per molti cittadini che vivono nelle strade del cuore di Antella: sul parabrezza di tutte le auto parcheggiate su via Simone degli Antelli e via Peruzzi, c’erano foglietti bianchi firmati dalla polizia municipale. Sono multe per divieto sosta "in area temporaneamente vietata per pulizia strade ". Nella notte era previsto, come da calendario periodico, lo spazzamento delle vie. Importo delle (tante) multe: 42 euro, che diventano 29,4 euro (ridotto del 30%) se pagate entro 5 giorni. Sarebbe tutto corretto, se non fosse che per decisione dell’amministrazione comunicata più volte sia per via ufficiale, che telematica (canale Whatsapp) che durante le assemblee pubbliche, in questi mesi sono sospese le multe legate allo spazzamento stradale. Questo perché il Comune sta rivedendo tutto il sistema della pulizia pubblica e finchè non verrà riorganizzato, ha deciso di sospendere le contravvenzioni, pur con l’invito ai cittadini di togliere la macchina dalle zone interessate dallo spazzamento per agevolare il lavoro degli addetti. 🔗Leggi su Lanazione.it

