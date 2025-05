Scossone in casa Juventus per l’annuncio e la firma del calciatore: salta l’affare, l’intervista non lascia dubbi Cambiano i piani di Cristiano Giuntoli per l’estate. La Juventus, ancora in attesa di un finale di stagione scoppiettante e ricco di sorprese, sta programmando una nuova era. Bisognerà ripartire da alcuni uomini. Il primo è Giorgio Chiellini. Cristiano Giuntoli deve cambiare i piani sul mercato (LaPresse) Calciomercato.it L’ex difensore e capitano potrebbe rivestire il ruolo di vice-presidente per dare nuova aria di juventinità all’ambiente. Attualmente ricopre il ruolo di rappresentate del club in Italia e all’estero. Troppo poco. Serve che scenda “nuovamente” in campo in prima persona. Si lavora anche per la pista Antonio Conte, molto complessa al momento. Il futuro della panchina bianconera potrebbe cambiare, specialmente se Tudor non dovesse centrare la qualificazione in Champions League. 🔗Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Annuncio e firma, addio Juventus: “Ecco perché ho preso questa decisione”