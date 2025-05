In occasione del Giubileo 2025, anche il territorio lodigiano si sta preparando con un programma di eventi a carattere culturale per la promozione del turismo religioso e per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale. È stato infatti presentato ieri il progetto “ Turismo Religioso nel Lodigiano: Via Francigena e Cammino di San Colombano “, un’iniziativa nata dalla collaborazione tra la Provincia di Lodi, il Comune di Orio Litta e l’Associazione Europea delle Vie Francigene, in partenariato con la Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi, Regione Lombardia e la Banca Centropadana. Tra il 6 giugno e il 12 settembre, Mino Manni, direttore del Teatro Verdi di Fiorenzuola d’Arda, sarà protagonista delle nove tappe del ciclo di spettacoli in stile reading come curatore e regista delle letture sceniche sull’Orlando Furioso. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Anno Santo e turismo . Spettacoli e concerti da giugno a settembre