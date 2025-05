Annalisa si confessa Mi prendevano in giro ecco cosa ha rivelato la cantante

Annalisa si svela in un'intervista esclusiva a Grazia, rivelando le sfide e le sofferenze della sua adolescenza. Regista della sua musica e simbolo di stile, la cantante parla apertamente delle prese in giro subite e della sua femminilità , aggiungendo nuove sfumature al suo successo con il singolo "Maschio". Una confessione che sorprende e commuove.

Nonostante oggi sia considerata una delle artiste italiane più affascinanti e talentuose, Annalisa ha raccontato di non aver sempre avuto un buon rapporto con il proprio aspetto fisico e, soprattutto, con la propria sensualità .

