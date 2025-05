Anna Tatangelo | “Non sono una sfasciafamiglie In pubblico Gigi D’Alessio non difendeva il nostro amore”

Anna Tatangelo rompe il silenzio sulla sua relazione con Gigi D'Alessio, affrontando l'etichetta di "sfasciafamiglie" che le è stata affibbiata. In un'intervista, la cantante rivela le difficoltà vissute e l'importanza di aver intrapreso un percorso di psicoterapia: "A 25 anni iniziai a chiedere aiuto, mi sentivo sovrastata". Scopri di più sulla sua storia.

Anna Tatangelo ripercorre in un'intervista la storia d'amore con Gigi D'Alessio, rinnegando l'etichetta di "sfasciafamiglie" che le fu affibbiata all'epoca. A causa della pressione, sentì il bisogno di chiedere aiuto: "A 25 anni iniziai psicoterapia, mi sentivo sovrastata da tutto".

Anna Tatangelo: «Non sono una sfasciafamiglie. L'uomo che vuole stare con me oggi deve rispettare il mio puzzle»

Anna Tatangelo è cresciuta. Oggi si sente una donna forte. Una di quelle che ha imparato a camminare a testa alta come rivela Nuovo. «Ho imparato a rispettare me stessa e a ...

Anna Tatangelo: "Non sono una sfasciafamiglie. In pubblico, Gigi D'Alessio non difendeva il nostro amore"

Anna Tatangelo ripercorre in un'intervista la storia d'amore con Gigi D'Alessio, rinnegando l'etichetta di "sfasciafamiglie" che le fu affibbiata ...

Anna Tatangelo decolla con Tatangeles

Anna Tatangelo lancia un progetto inedito, tra inediti e cover. Scopriamo insieme la sua metamorfosi musicale.

