Per tanti anni Anna Tatangelo è stata etichettata come una “sfasciafamiglie” per via della relazione intrecciata, appena 18enne, con il . Anna Tatangelo: “Gigi D’Alessio non difendeva il nostro amore” su Perizona.it 🔗Leggi su Perizona.it

© Perizona.it - Anna Tatangelo: “Gigi D’Alessio non difendeva il nostro amore”