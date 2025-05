Andrea Sempio le gemelle Cappa Mattia Roberto i weekend a casa Poggi | perché si parla di loro nelle indagini su Garlasco

Le indagini su Garlasco si rinnovano con il nome di Andrea Sempio, le gemelle Cappa e i suoi amici Mattia e Roberto. Questi ultimi, perquisiti mercoledì mattina, riaccendono l'attenzione su un caso quasi dimenticato. Dopo diciotto anni, le cugine di Chiara Poggi, Stefania e Paola Cappa, tornano a far parlare di sé, sebbene non siano coinvolte nelle indagini.

Chi sono i due amici dell'indagato perquisiti mercoledì mattina. Tornano dopo 18 anni anni Stefania e Paola Cappa (non indagate), cugine di Chiara Poggi 🔗Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Andrea Sempio, le gemelle Cappa, Mattia, Roberto, i weekend a casa Poggi: perché si parla di loro nelle indagini su Garlasco

Le gemelle Cappa, gli amici di Andrea Sempio e Marco Poggi: vecchi e nuovi protagonisti del giallo di Garlasco

Come scrive msn.com: Chi sono Roberto Freddi e Mattia Capra, i due amici (non indagati) di Andrea Sempio e Marco Poggi perquisiti mercoledì mattina. Tornano dopo 18 anni anni anche Stefania e Paola Cappa (anche loro non i ...

Garlasco, blitz in casa di Sempio. Nel canale Tromello spunta un martello

Da iltempo.it: Vecchi diari scritti a mano, telefonini nuovi e datati, pennette usb e hard disk. E ancora alcuni oggetti restituiti dall’acqua, tra cui un ...

Omicidio Garlasco, trovato un martello nel canale. Il giallo degli sms delle "gemelle K"

Come scrive affaritaliani.it: Nuova incredibile svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Garlasco del 13 agosto 2007 costato la vita a Chiara Poggi e per cui è stato condannato a 16 anni il fidanzato Alberto Stasi. Le nuove testimon ...

