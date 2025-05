Andrea Roncato punto dalla Vespa Orientalis | Dolore acuto

Disavventura per Andrea Roncato, che oggi è stato punto da una Vespa Orientalis, come lui stesso ha raccontato al Messaggero. "Sono ancora vivo nonostante il calabrone - ha detto l'attore bolognese, 78 anni -. Adesso si sta gonfiando il dito e la sensazione subito dopo la puntura è stata quella di un ago incandescente che ti punge. Un dolore acutissimo". Il comico si trovava nella sua casa di campagna, a Roma nord, quando l'insetto è entrata nella stanza. "Era grandissimo: un enorme calabrone svolazzava avanti e indietro perché voleva uscire. Ho preso un Kleenex, ho aperto la finestra per permettere alla vespa di uscire, ma sono stato punto. L'ho salvata e liberata, mi ha lasciato un brutto ricordo", ha spiegato Roncato facendo dell'ironia. Subito, allora, ha chiamato il medico. "Fa male e sento la puntura. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it

