Andrea Lazzari | Possibile Outsider per la Panchina della Vigor

Giuliodori e Magi sono i nomi più chiacchierati per il posto di capo allenatore della Vigor. Tiepida la pista Lauro, lontanissimo il ritorno di Clementi così come la conferma di Antonioli. In questa fase di valutazioni e silenzi, c'è un profilo che invece ha già stilato un bilancio più che positivo della sua annata e chissà che non rientri, come outsider, in corsa per la panchina rossoblu: Andrea Lazzari. "È stato un anno utile: ho scoperto, imparato e approfondito tanti aspetti che fanno parte della gestione di un gruppo – dice Andrea Lazzari -. Tutto è iniziato con mister Clementi ed il suo staff, ovvero Andrea Argentati, Massimo Massi e Fabio Giulietti: a questo team sarò sempre grato perché con loro ho avuto l'opportunità di immergermi in un' avventura meravigliosa, grazie a loro ho avuto la possibilità di mettermi davvero alla prova.

