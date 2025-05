Andor 2 | Tony Gilroy spiega perché non sono apparsi Darth Vader e Tarkin

Il creatore di Andor, Tony Gilroy, ha rivelato i motivi dietro l'assenza di personaggi iconici come Darth Vader e il Grand Moff Tarkin nella serie di Star Wars. Questa scelta narrativa mira a concentrare l'attenzione su nuovi personaggi e storie, arricchendo l'universo di Star Wars con una prospettiva fresca e originale.

Il creatore della serie Andor ha spiegato il motivo per cui nella serie non sono apparsi alcuni personaggi iconici della saga di Star Wars. Il creatore della serie Andor ha spiegato l'assenza di personaggi iconici come Darth Vader e il Grand Moff Tarkin. La serie di Star Wars prodotta per Disney+ è stata ideata come prequel del film Rogue One e si è conclusa con l'episodio che ha debuttato in streaming il 13 maggio. L'assenza di alcuni personaggi della saga Tony Gilroy, intervistato da Deadline, ha parlato della mancata apparizione dei personaggi della saga che aveva sollevato alcuni commenti negativi tra i fan sui social. Il filmmaker ha spiegato in modo chiaro e diretto: "Se ne avessimo avuto bisogno, li avrei inseriti nella storia". . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Andor 2: Tony Gilroy spiega perché non sono apparsi Darth Vader e Tarkin

