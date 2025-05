Andie MacDowell fiera dei capelli grigi | a Cannes le basta uno smoking per essere la diva del red carpet

Andie MacDowell conquista il red carpet di Cannes con il suo fascino senza tempo. In uno smoking impeccabile e con i suoi capelli grigi in vista, la diva dimostra che la bellezza non ha età. Scopri come il suo stile audace e raffinato ha catturato l'attenzione di tutti. Continua a leggere...

Andie MacDowell si conferma una vera regina del red carpet: stavolta a Cannes ha stupito tutti con completo maschile e capelli corti, look elegante e di classe.

