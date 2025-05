Lo stile mannish non smette di mietere vittime in questo 2025, esattamente come Andie MacDowell continua ad occupare il centro della scena grazie al suo grande carisma: a Cannes con la sua iconica chioma color argento, stretta in un raccolto a ricalcare le sembianze di un taglio corto, l’attrice ha spiccato su tutte le colleghe portando sul tappeto rosso un look decisamente fuori dalle righe, anche se non da quelle tratteggiate dal nuovo regolamento. Andie MacDowell brilla a Cannes 2025 (anche) grazie alle sue scarpe: il look nel dettaglio. Con una mossa furbissima, Andie MacDowell si è diretta sull’immenso ed insieme temuto tappeto rosso di Cannes 2025 in smoking, con tanto di maxi papillon in velluto a chiudere il colletto della immacolata camicia bianca. L’accessorio più cool? La sua grande personalità , tratto che le ha permesso di distinguersi dalla maggior parte, lontano anni luce dalla volgarità , persino in un’occasione tanto patinata. 🔗Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Andie MacDowell a Cannes 2025, capelli grigi raccolti, smoking e scarpe gioiello