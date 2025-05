Tempo di lettura: < 1 minuto Paura nella tarda mattinata di oggi lungo la Strada Statale 372 “Telesina”, dove un incidente ha coinvolto un mezzo pesante tra le uscite di Ponte e Paupisi. Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di un camion ha perso il controllo del veicolo, finendo sui guard-rail L’uomo, occupante del mezzo, ha riportato ferite lievi ed è stato soccorso prontamente dal personale sanitario intervenuto sul posto. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi del caso e regolato la viabilità, insieme ai tecnici dell’ANAS impegnati nella messa in sicurezza della sede stradale. Il traffico ha subito rallentamenti per circa un’ora, con la circolazione che è poi tornata progressivamente alla normalità. 🔗Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ancora un uncidente sulla ‘Telesina’: coinvolto un camion, ferito lievemente il conducente