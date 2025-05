Ancora raid in centro | nel mirino bar ed edicola

Ancora preoccupazione a Pergine Valsugana, dove i malviventi colpiscono di nuovo. Dopo l'arresto di un ladro, due bar e un'edicola sono stati presi di mira. La comunità è in allerta mentre le autorità intensificano i controlli per proteggere le attività commerciali e garantire la sicurezza dei cittadini. Un'emergenza che richiede attenzione e intervento.

Malviventi ancora in azione a Pergine Valsugana, con le attività commerciali del paese messe nel mirino. A pochi giorni di distanza dall’arresto di un ladro a seguito di una notte di colpi, sono due bar e un’edicola ad essere finiti stavolta nelle mire dei malviventi. Va detto che tutti e tre. 🔗Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Ancora raid in centro: nel mirino bar ed edicola

Ladri in azione a Salerno, nel mirino due bar: portate via attrezzature e denaro

Non si placa l'ondata di furti in città. Altri due colpi nelle ultime ore, sui quali stanno ora lavorando gli uomini della Mobile per identificare i balordi e capire se dietro ...

Riecco la banda del buco, raid in un bar: rubati sigarette e soldi

Località Santa Lucia, recita la toponomastica locale: nel mirino il bar di un 41enne ... L'articolo Riecco la banda del buco, raid in un bar: rubati sigarette e soldi proviene da OttoPagine.

L'incubo dei raid notturni è tornato: in città nei primi 4 mesi sono in aumento

L'incubo dei raid notturni in città è tornato. E la scia è lunga: dai primi giorni dell'anno a Parma sono stati quasi una sessantina. Ovviamente quelli di cui il nostro quotidiano è venuto a ...

