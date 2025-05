Ancora raid in centro | nel mirino bar ed edicola

A Pergine Valsugana, la tranquillità è nuovamente minacciata da una serie di raid mirati a bar ed edicole. A poche giorni dall'arresto di un ladro, i malviventi tornano in azione, colpendo nuovamente le attività commerciali del paese. Tutti e tre gli esercizi attaccati hanno subito danni, alimentando preoccupazione tra i cittadini e i commercianti.

Malviventi ancora in azione a Pergine Valsugana, con le attività commerciali del paese messe nel mirino. A pochi giorni di distanza dall’arresto di un ladro a seguito di una notte di colpi, sono due bar e un’edicola ad essere finiti stavolta nelle mire dei malviventi. Va detto che tutti e tre. 🔗Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Ancora raid in centro: nel mirino bar ed edicola

Se ne parla anche su altri siti

Nottata di spaccate. Negozi del centro nel mirino dei ladri

Si legge su msn.com: Nottata di spaccate in centro città. E ora i commercianti sono ... è stato rinvenuto il cassetto di una delle casse sottratte durante i raid notturni. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri ...

Ladri in azione a Salerno, nel mirino due bar: portate via attrezzature e denaro

Secondo ilmattino.it: Non si placa l’ondata di furti in città. Altri due colpi nelle ultime ore, sui quali stanno ora lavorando gli uomini della Mobile per identificare i balordi e capire se dietro ...

Ancora raid a Benevento: nel mirino dei ladri un negozio del centro e i distributori del San Pio

Si legge su ntr24.tv: Ancora furti in città. Nel mirino, questa volta, sono finiti un negozio di abbigliamento in zona Duomo e i distributori di bevande all’interno dell’Azienda ospedaliera San Pio di Benevento.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Libano - media: raid Israele su Beirut - nel mirino leader Hezbollah

Media satellitari arabi riferiscono che sarebbe un leader di Hezbollah l'obiettivo del raid condotto presumibilmente da Israele sul sobborgo di Haret Hreik, roccaforte del movimento sciita libanese nella zona meridionale di Beirut.