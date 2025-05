Ancora non ho realizzato De Marco è un nuovo Alfiere della Repubblica | premiato da Mattarella

Francesco De Marco, nuovo Alfiere della Repubblica, è stato premiato dal presidente Sergio Mattarella per il suo altruismo e il suo impegno sociale. Le parole di chi lo conosce confermano il suo valore: "È un ragazzo buono e generoso, sempre pronto ad aiutare gli altri". Un riconoscimento che rende orgogliosa la comunità che lo sostiene.

"Questa è solo la conferma di quello che già sapevamo. Francesco è un ragazzo buono, anche troppo, altruista e non si è mai tirato indietro. Noi siamo orgogliosi che la massima carica dello Stato, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo abbia riconosciuto". Queste le parole a caldo.

