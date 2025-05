Ancora lavori di spostamento sottoservizi a Via Fiorentina? Ma non erano terminati?

Arezzo, 15 maggio 2025 – «Ancora lavori di spostamento sottoservizi a Via Fiorentina? Ma non erano terminati?» La nota di Roberto Barone Arezzo 2020- per cambiare a sinistra: «Ancora lavori interessanti il tratto di strada di Via Fiorentina che va dalla svolta di Via dell’Orciolaia fino all’incrocio semaforico e da questo in avanti in direzione San Leo. Commercianti e residenti si sono ritrovati lunedì e martedì con una corsia transennata per l’esecuzione di nuovi lavori che, a dire degli operai, sarebbero consistiti nello spostamento di altri sottoservizi, questa volta delle condutture del gas. Lavori che, sempre a detta degli operai, il Comune ha fortemente voluto che iniziassero lunedì, senza neanche tener conto che era in corso la Fiera dell’oro presso Arezzo Fiere e Congressi, con conseguente traffico in tilt, disorientamento e disagi per automobilisti, pedoni e i vari operatori del settore alloggianti presso alberghi ubicati in zona e nella stessa via. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - «Ancora lavori di spostamento sottoservizi a Via Fiorentina? Ma non erano terminati?»

