Ancora ignoto il ritrovo del Remigration Summit ma a Milano le proteste contro l' ultradestra diventano due

Ancora incerta la location del Remigration Summit, Milano si prepara a ospitare due manifestazioni contro l'ultradestra, previste per lo stesso giorno. Mentre si attende la conferma definitiva dell'evento, fissato per il 17 maggio al Dolce Milan Hotel Malpensa, le proteste si intensificano in risposta alla crescente tensione politica.

Remigration a due passi da Malpensa: allerta per gli antagonisti in largo Cairoli a Milano. Previste due manifestazioni in città nelle stesse ore

msn.com scrive: Il summit dell’ultradestra previsto sabato 17 maggio in una località ancora ignota nelle vicinanze di Malpensa, dopo l’annullamento della prenotazione in un hotel di Somma Lombardo ...

Doppia manifestazione antifascista contro il Remigration Summit, la Lega: “Più pericolose del raduno stesso”

Scrive fanpage.it: Contro il Remigration Summit, il raduno dell'estrema destra europea previsto per il 17 maggio a Milano, sono state annunciate due manifestazioni antifasciste ...

Remigration Summit, la Lega alza il tiro: “Più pericolosa la contro-manifestazione della sinistra”

Si legge su milano.repubblica.it: Il capogruppo dei salviniani in Consiglio regionale lombardo, Alessandro Corbetta, difende il convegno di estrema destra e attacca il sindaco Sala: “Con la ...

