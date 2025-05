Ancora al lavoro nonostante abbia 70 anni | operaio cade da una impalcatura Ricoverato d’urgenza è grave L’incidente sul lavoro a San Giovanni Incarico

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di ieri a San Giovanni Incarico, in provincia di Frosinone. Un operaio di 70 anni, residente a Gavignano, ha subito un drammatico incidente mentre stava lavorando su un’impalcatura alta circa quattro metri in un’abitazione situata in via Vignarola, una zona periferica del comune. L’uomo, durante le operazioni di manutenzione, è precipitato dall’alto, riportando gravi fratture che sono state giudicate dai medici molto serie. Intervento Immediato e Trasporto in Ospedale. Il personale sanitario del 118 è giunto tempestivamente sul posto per prestare le prime cure all’operaio. Vista la gravità delle sue condizioni, l’uomo è stato trasportato d’urgenza con elicottero al ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Il suo stato di salute è stato classificato come grave e i medici lo stanno monitorando con attenzione per valutare l’evoluzione delle sue condizioni. 🔗Leggi su Dayitalianews.com

