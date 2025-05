Ancona lancia benzina addosso a un uomo e tenta di bruciarlo vivo | identificato l’aggressore in fuga

Ad Ancona, un'aggressione scioccante ha visto un uomo versare benzina su un connazionale durante un violento alterco, tentando di bruciarlo vivo. L'aggressore, un uomo bengalese, è stato successivamente identificato e si è dato alla fuga. Le autorità stanno indagando sull'accaduto, cercando di far luce su questa brutale vicenda.

Un uomo bengalese è stato identificato per aggressione ad Ancona dopo aver versato benzina su un connazionale durante una lite.

Cosa riportano altre fonti

Getta la benzina addosso e dà fuoco a un suo connazionale per questioni economiche: la vittima si salva per miracolo, lui fugge

msn.com scrive: ANCONA - Discute con un suo connazionale per questioni economiche, ma il confronto si fa acceso. Troppo. A tal punto che l'uomo, un bengalese di 30 ...

Liquido infiammabile addosso a connazionale, identificato

Come scrive msn.com: (ANSA) - ANCONA, 15 MAG - Una lite tra connazionali poteva finire in tragedia ieri sera nei pressi di via Montebello ad Ancona. Infatti uno dei due litiganti ha versato liquido infiammabile, benzina, ...

Aggressore versa benzina e dà fuoco a un connazionale in via montebello ad Ancona, ferito illeso

Secondo gaeta.it: Una lite tra due uomini bengalesi ad Ancona in via Montebello sfocia in un tentativo di incendio con benzina; la vittima evita gravi ustioni, mentre la polizia indaga e valuta misure preventive.

