Si può fare un passo indietro, oppure di lato, si può cedere il controllo dell’ Ancona, ma l’importante è farlo nel modo giusto. Di fronte alla piazza, per il futuro della societĂ , ma anche per l’immagine stessa di chi finora ha svolto il ruolo di socio di maggioranza. Cioè Stefano Marconi. Può essere questo, in estrema sintesi, il riassunto del confronto di ieri, un summit piuttosto interlocutorio tra mister Rays, il presidente dell’Ancona, Antonio Recchi, e il vicepresidente Robert Egidi, fissato inizialmente in tarda mattinata e poi slittato a dopo ora di pranzo. Marconi, in altre parole, potrebbe decidersi a cedere il controllo della societĂ , ma vorrebbe prima sincerarsi delle reali intenzioni di colui che gli potrebbe subentrare. Cioè Alessandro Di Paolo, l’imprenditore quarantacinquenne romano del mondo del cinema che da tempo è in contatto con la sponda che fa capo a Massimiliano Polci, come riportato dal Resto del Carlino giĂ nei primissimi giorni di aprile. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ancona Calcio: Possibile Cessione del Controllo a Di Paolo, Marconi Valuta Opzioni