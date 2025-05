Anche Zelensky diserta i negoziati a Istanbul dopo il no di Putin e accusa Mosca di fare teatrino | il nuovo episodio di Nel Caso Te Lo Fossi Perso

Nel nuovo episodio di "Nel caso te lo fossi perso", il podcast di Fanpage.it, analizziamo il recente fallimento dei negoziati a Istanbul tra Russia e Ucraina. Volodymyr Zelensky diserta il tavolo dopo il rifiuto di Putin, accusando Mosca di mettere in scena un teatrino. Scopri tutti i dettagli oggi alle 18.00.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo dei negoziati tra Russia e Ucraina avvenuti a Istanbul, senza però la presenza di Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Anche Zelensky diserta i negoziati a Istanbul dopo il no di Putin e accusa Mosca di fare “teatrino”: il nuovo episodio di Nel Caso Te Lo Fossi Perso

La Russia ha proposto di riprendere i negoziati con l’Ucraina a partire dal 15 maggio a Istanbul. A dichiararlo è stato Vladimir Putin in un intervento ufficiale dal Cremlino, ribadendo che Mosca " non ha mai chiuso la porta al dialogo ".