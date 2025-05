Anche Salvini attacca i referendum E il Pd fissa l’asticella

Il dibattito politico si intensifica con Salvini che critica i referendum e il PD che stabilisce nuovi obiettivi. La performance di Riccardo Magi alla Camera durante il premier time con Giorgia Meloni evidenzia il clima di tensione, mentre il fantasma del referendum continua a influenzare le strategie e le dinamiche di partito.

Il fantasma del referendum aleggia sulla politica. Accade con la performance pannelliana del segretario di +Europa Riccardo Magi alla camera durante il premier time con Giorgia Meloni e si nota . Anche Salvini attacca i referendum. E il Pd fissa l’asticella il manifesto. 🔗Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Anche Salvini attacca i referendum. E il Pd fissa l’asticella

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lollobrigida: “Non voterò ai referendum. Sono come un congresso del Pd”. I dem: “Scandaloso”

Riporta msn.com: Anche il ministro dell’Agricoltura non si recherà ai seggi l’8 e 9 giugno, come Salvini, Tajani, La Russa, i governatori leghisti del nord e altri esponenti ...

Referendum fantasma, Agcom alle tv: “Informate”

Come scrive repubblica.it: Salvini: “Starò con i miei figli”. Schlein: “Noi al voto anche per i tuoi”. Lollobrigida invita all’astensione. Opposizioni e Cgil in piazza il 19 ...

Il referendum spacca il Pd mentre Landini mira al posto di Elly Schlein

Riporta blitzquotidiano.it: Il referendum spacca il Pd, Landini mira al posto di Elly Schlein, lo scenario della sinistra nella analisi di Bruno Tucci.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Matteo Salvini: No ad un esecutivo minestrone

"Non è un bene per l'Italia" che Conte resti premier attraverso un "governo ancor più raffazzonato". Così il leader Lega Matteo Salvini intervistato dal Corriere della sera.