Anche a Venezia giornata delle dimore storiche italiane | cancelli aperti in ville castelli parchi e giardini

Un'opportunità imperdibile per scoprire il patrimonio storico del Veneto: domenica 25 maggio, in occasione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Italiane, porte aperte in castelli, ville e giardini. L'evento, patrocinato dalla Regione del Veneto e dall'IRVV, invita tutti a esplorare la bellezza e la storia di questi luoghi unici.

Porte aperte in castelli, ville e giardini: domenica 25 maggio si celebra anche in Veneto la Giornata Nazionale promossa dall'Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI); l'iniziativa regionale gode del patrocinio della Regione del Veneto e dell'IRVV - Istituto Regionale per le Ville Venete.

