Anche a Borgonovo in consegna i bidoni della tariffazione puntuale

Anche a Borgonovo arrivano i bidoni per la tariffazione puntuale. Grazie all'affidamento a Iren del servizio di gestione integrata dei rifiuti del bacino di Piacenza, Atersir e l'Amministrazione Comunale stanno avviando iniziative che miglioreranno l'efficienza dei servizi ambientali, promuovendo una gestione sostenibile e responsabile dei rifiuti nel territorio.

Con l'affidamento in concessione ad Iren del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti del bacino territoriale di Piacenza, Atersir, Iren e Amministrazione Comunale hanno ora avviato una serie di azioni che consentiranno una gestione ancora più efficace dei servizi ambientali.

