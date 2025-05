Anastasiu Italia partner economico strategico per la Romania

L'Italia è riconosciuta come un partner economico strategico per la Romania, un legame che va oltre gli aspetti commerciali e si radica in affinità culturali e storiche. Dragos Anastasiu, consigliere presidenziale romeno, sottolinea l'importanza di questo rapporto, evidenziando la connessione tra le due nazioni latine.

BUCAREST (ROMANIA (ITALPRESS) – “Per la Romania, l’Italia è un partner economico strategico, uno dei più rilevanti. È anche un partner di cuore, perché i romeni e gli italiani sono latini e c’è una comprensione che va oltre le cifre”. A dirlo Dragos Anastasiu, consigliere presidenziale della Romania, in occasione del Forum economico 2025 di Confindustria Romania, a Bucarest. gbmrvfscabrgtr Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Anastasiu “Italia partner economico strategico per la Romania”

