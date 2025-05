Analisi dei redditi a San Mauro Pascoli | Segnali positivi ma un contribuente su tre è sotto i 15mila euro

L’analisi dei redditi a San Mauro Pascoli rivela segnali positivi, ma preoccupa il fatto che un contribuente su tre guadagni meno di 15.000 euro. Simone Pascuzzi, capogruppo di San Mauro Futura, commenta i dati ufficiali del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativi al 2023, evidenziando la necessità di affrontare questa situazione.

Simone Pascuzzi, capogruppo di San Mauro Futura fa una analisi dei redditi a San Mauro Pascoli: "Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - dice in una nota - ha pubblicato i dati ufficiali sui redditi relativi all’anno 2023. Come gruppo consiliare San Mauro Futura, vogliamo condividere alcune. 🔗Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Analisi dei redditi a San Mauro Pascoli: "Segnali positivi, ma un contribuente su tre è sotto i 15mila euro"

