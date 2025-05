Il maggiore sindacato dei medici ospedalieri, l'Anaao, denuncerĂ oggi alle autoritĂ giudiziarie 50 aziende sanitarie in tutta Italia: "Violano leggi e contratti", afferma l'organizzazione annunciando che "è solo l'inizio". Tra le violazione indicate: condotta antisindacale, violazione delle norme sulla sicurezza, sull'orario di lavoro, sulle ferie, sui limiti dei turni di pronta disponibilitĂ , sull'attivitĂ libero professionale e sulle prestazioni aggiuntive, disapplicazione delle tutele contro le aggressioni e mancata erogazione fondi contrattuali. "Non garantiscono - afferma - le migliori condizioni di lavoro possibili ai medici". L'Anaao ha annunciato in una conferenza stampa che parte da oggi, 15 maggio, la campagna di denuncia delle Aziende sanitarie promossa dall'Anaao Assomed con il supporto dell'Ufficio legale dell'Associazione, "dopo aver accertato molteplici violazioni su tutto il territorio nazionale". 🔗Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Anaao denuncia 50 aziende sanitarie italiane per violazioni contrattuali