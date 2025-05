Amrita - Alan Marcheselli

Vi invitiamo all'inaugurazione della mostra "Amrita" di Alan Marcheselli, che si terrà venerdì 30 maggio dalle 18:00 alle 22:00 presso la Fotogalleria Paoletti, Bologna. Venite a scoprire un viaggio visivo unico, con aperture il 31 maggio e il 1° giugno dalle 10:00 alle 22:00 e il 2 giugno dalle 10:00 alle 19:00.

“Amrita” INAUGURAZIONE: Venerdì 30 Maggio dalle 18,00 alle 22,00 Presso: Fotogalleria Paoletti https:www.paolettigalleriafotografica.it Strada Maggiore 14B – Bologna Orari di apertura: Sabato 31 Maggio 10,00 – 22,00 Domenica 1 Giugno 10,00 – 22,00 Lunedì 2 Giugno 10,00 – 19,00. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Amrita - Alan Marcheselli

Potrebbe interessarti su Zazoom

DEATHLOOP esce il 21 maggio 2021 Prenotazioni disponibili

DEATHLOOP, l?innovativo sparatutto in soggettiva di Arkane Lyon esce in esclusiva per PlayStation 5 (PS5) e PC il 21 maggio 2021.