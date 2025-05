Amorosi | Scoperto e denunciato l’autore di una serie di furti in esercizi commerciali

Ad Amorosi, i Carabinieri hanno scoperto e denunciato un uomo originario del napoletano, già noto alle forze dell'ordine, come presunto autore di una serie di furti notturni in esercizi commerciali nel centro. Le indagini hanno portato alla sua identificazione, garantendo maggiore sicurezza alla comunità locale.

Identificato dai Carabinieri il presunto autore di furti notturni nei negozi del centro: denunciato un uomo del napoletano già noto alle forze dell’ordine.. Amorosi (BN), 15 maggio 2025 – I Carabinieri della Stazione di Amorosi, al termine di un’attività d’indagine mirata, hanno individuato e denunciato in stato di libertà un uomo del napoletano ritenuto responsabile di diversi furti avvenuti all’interno di esercizi commerciali del centro cittadino. L’indagine è scaturita a seguito di ripetute denunce da parte dei titolari dei negozi, che avevano subito il furto, avvenuto nottetempo, del denaro contenuto nei registratori di cassa. Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e all’incrocio di altri elementi investigativi, i militari sono riusciti a identificare il presunto responsabile, un soggetto già noto alle forze dell’ordine. 🔗Leggi su Puntomagazine.it

