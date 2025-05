Dopo il GF Chiara, Zeudi e Shaila non si parlano più, le rivelazioni di Alfonso D’Apice. Cosa è successo tra Chiara Cainelli, Shaila Gatta e Zeudi Di Palma dopo il Grande Fratello? Nella casa più spiata d’Italia avevano stretto una speciale amicizia, che però non è durata a lungo dopo il reality. Alfonso D’Apice (Screen TikTok @alfonsodap7) Ai fan non è sfuggito il fatto che l’ex velina abbia smesso di seguire Alfonso e Chiara su Instagram, nemmeno l’ex Miss Italia segue più D’Apice. Il motivo? Su TikTok l’ex gieffino napoletano, parlando di Shaila, ha svelato: “Io l’ho vista e mi sono messo a disposizione, lei stava male. Le ho portato un cornetto per darle un po’ di conforto. Lei era molto spiazzata dagli insulti che stava ricevendo. Lei però ce l’aveva con Chiara perché le era parsa un po’ ambigua nella casa del Grande Fratello. 🔗Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Amicizia al capolinea tra Cainelli, Shaila e Zeudi, parla D’Apice: “Chiara si è sentita esclusa”