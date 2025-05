Chiara e TrigNo sono stati, senza dubbio, la coppia più amata di questa edizione di Amici di Maria De Filippi. Il loro legame, nato tra le mura della scuola, ha conquistato il cuore dei telespettatori. Recentemente, un momento particolarmente toccante ha visto protagonista la madre di TrigNo, che si è sbilanciata nei confronti di Chiara, consolidando ulteriormente il loro rapporto. Scopriamo cosa ha fatto. Chiara Bacci e TrigNO: un amore nato ad Amici. Fin dal loro ingresso nel programma a settembre, Chiara e TrigNo hanno mostrato una complicità crescente. Ciò che inizialmente sembrava una semplice amicizia si è trasformata in un legame profondo, fatto di supporto reciproco e affetto sincero. La loro relazione ha rappresentato una ventata di maturità all’interno del talent, distinguendosi per la capacità di affrontare le sfide senza cadere in dinamiche infantili. 🔗Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici, la mamma di TrigNO si sbilancia su Chiara Bacci: il forte gesto