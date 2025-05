Amici intervista a LDA | Sono stato chiuso in casa per mesi per colpa dell' ansia

LDA, il giovane talento napoletano, si racconta senza filtri in un'intervista esclusiva a Il Messaggero. Dopo mesi di isolamento a causa dell'ansia, l'artista condivide la sua esperienza di attacchi di panico e ansia sociale, offrendo uno sguardo sincero sulle difficoltà e le sfide affrontate nel suo percorso artistico e personale.

L'artista napoletano LDA, si è raccontato a cuore aperto a Il Messaggero, confessando di aver sofferto di attacchi di panico e ansia sociale.

LDA rivela la sua lotta contro l’ansia: un racconto di fragilità e resilienza

LDA, ex concorrente di "Amici di Maria De Filippi", racconta la sua lotta con l'ansia e gli attacchi di panico in un'intervista a Il Messaggero, condividendo esperienze personali per sensibilizzare su ...

Amici, famoso ex protagonista del talent: "Chiuso in casa per colpa dell'ansia, rimanevo steso nel letto"

