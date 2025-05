Amici 24 è ormai arrivato alle battute finali, ma le polemiche non sembrano destinate a spegnersi. L’ultima riguarda Senza Cri che è finita sotto accusa dopo l’eliminazione di Nicolò Filippucci. La cantante ha replicato ad un utente che sui social la accusava di essere gelosa del concorrente eliminato nella semifinale dello show. Amici 24, Senza Cri sotto accusa. Ma cosa è successo? Tutto nasce dell’ultima puntata di Amici 24 dove i concorrenti si sono sfidati per decidere chi sarebbe andato in finale. L’eliminazione di Nicolò Filippucci infatti ha scatenato accese polemiche. In tanti sono convinti che il cantante meritasse di andare avanti nel programma di Maria De Filippi e reputano ingiusto il verdetto. Così tanto che i fan hanno organizzato una protesta e non sono mancati numerosi messaggi di critica nei confronti di Amici 24 e dei finalisti. 🔗Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Amici 24, Senza Cri sotto accusa per l’eliminazione di Nicolò Filippucci: lei si sfoga