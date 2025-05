Amici 24 l' amaro sfogo di Antonia Nocca | Mi sento sempre sottovalutata VIDEO

Nel video "Amici 24: l'amaro sfogo di Antonia Nocca", la cantante esprime la sua frustrazione dopo aver appreso il giudizio dei professori sui potenziali vincitori. Sentendosi sottovalutata, Antonia condivide la sua delusione e le emozioni che la accompagnano in questa intensa esperienza all'interno del talent show.

Dopo aver scoperto il giudizio dei professori sui papabili vincitori delle categorie e dell'intera edizione di Amici, la cantante Antonia Nocca si è lasciata andare a uno sfogo in cui non ha nascosto la sua delusione. 🔗Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Amici 24, l'amaro sfogo di Antonia Nocca: "Mi sento sempre sottovalutata" (VIDEO)

La cantante Arisa è la nuova docente della scuola di “Amici”, il talent di Maria De Filippi. La partecipazione nella vesti di professore di canto ad “ Amici ” è un sogno, Arisa durante l’adolescenza ha provato per due volte ad entrare nel programma.