Amici 24 chi è il favorito per la vittoria finale secondo gli scommettitori

Chi sarà il trionfatore dell’edizione numero 24 di Amici? Gli scommettitori hanno espresso le loro previsioni, svelando i nomi in cima alle quote. Dopo l'imprevista eliminazione di Nicolò Filippucci in semifinale, la finale di domenica 18 maggio si preannuncia cruciale, con TrigNO favorito per la vittoria secondo gli esperti di Sisal.

Chi è il favorito per la vittoria delll’edizione numero 24 di Amici? Ecco le quote degli scommettitori. Dopo il colpo di scena dell’eliminazione di Nicolò Filippucci in semifinale, la serata di domenica 18 maggio sarà decisiva per scoprire se, come pronosticano gli esperti di Sisal, sarà TrigNO ad alzare la coppa della 24esima edizione di Amici. Il cantante della squadra Pettinelli-Lettieri, offerto a 2,75, è infatti il grande favorito per la vittoria, superando anche Antonia Nocca, ora a 3,25 su Sisal.it. L’allieva di Rudy Zerbi continua a sorprendere il pubblico con la sua capacità di emozionare, grazie a brani dalle atmosfere romantiche, non è quindi da sottovalutare una sua possibile sorpresa che ribalti la scena rendendola protagonista. Quello che invece sembra ormai quasi certo è che a trionfare anche quest’anno, sarà la categoria canto ( 1. 🔗Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Amici 24, chi è il favorito per la vittoria finale secondo gli scommettitori

