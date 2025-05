Amianto l’inps gli riconosce i benefici previdenziali ma l’operaio muore prima della pensione

Roma, 15 aprile 2024 – Una nuova sentenza fa luce sul dramma silenzioso dell’amianto. La Corte d’Appello di Roma ha accolto il ricorso presentato da M.C., 64 anni, ex operaio dello stabilimento Colgate Palmolive di Anzio, affetto da enfisema polmonare e broncopatia a causa dell’ esposizione prolungata all’amianto, e deceduto da pochi giorni per arresto cardiocircolatorio prima di andare in pensione. L’operaio, originario di Nettuno e in servizio presso l’impianto dal 1988, ha lavorato nello stabilimento Colgate come addetto alla manutenzione, carrellista e, dal 2010, manutentore in tutti i reparti, si era visto negare in primo grado dal Tribunale di Velletri i benefici previdenziali, pur in presenza di una consulenza tecnica d’ufficio medico-legale che aveva confermato il nesso causale tra la malattia e l’esposizione professionale. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it