Nel 2027, Napoli ospiterà per la prima volta in Italia la prestigiosa America's Cup, un evento che vedrà la Louis Vuitton Cup e il Match sullo sfondo di una delle città più storiche del mondo. La premier Meloni esprime il suo orgoglio per questo straordinario riconoscimento che porterà gli occhi del mondo sulla nostra Penisola.

Per la prima volta in assoluto, la Louis Vuitton Cup e la Louis Vuitton America's Cup Match si svolgeranno in Italia. Nel 2027 il mondo guarderà alla nostra Penisola e in particolare a Napoli, capoluogo della regione Campania, patrimonio mondiale dell'Unesco e una delle città più antiche d'Europa, poiché ospiterà il trofeo sportivo internazionale più antico del mondo. La lotta per la 38a America's Cup di Louis Vuitton si svolgerà all'ombra vigile del Vesuvio e appena fuori dal lungomare della città. "Sono orgogliosa di annunciare che l'America's Cup si disputerà, per la prima volta nella storia, in Italia. Sarà Napoli la città che ospiterà nel 2027 la trentottesima edizione del torneo velico più famoso e prestigioso al mondo, un evento globale che coinvolge milioni di appassionati e rappresenta una sintesi unica tra tradizione, innovazione tecnologica, eccellenza ingegneristica e spirito competitivo", ha dichiarato la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - America's Cup per la prima volta in Italia: a Napoli nel 2027. Meloni "orgogliosa"

