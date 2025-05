America’s Cup Meloni conferma | Prima volta in Italia a Napoli

L'America's Cup approda per la prima volta in Italia, a Napoli. Il governo italiano e il defender neozelandese hanno raggiunto un'intesa storica, confermando che il capoluogo campano ospiterà la fase finale del prestigioso torneo. Una grande occasione per il Paese e un evento imperdibile per gli appassionati di vela.

L'intesa è stata raggiunta: il governo italiano e il defender neozelandese hanno concordato che il capoluogo campano ospiterà la fase finale del torneo che per la prima volta nella storia avrà luogo in Italia L'articolo America’s Cup, Meloni conferma: “Prima volta in Italia, a Napoli” proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - America’s Cup, Meloni conferma: “Prima volta in Italia, a Napoli”

