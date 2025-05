America’s Cup in Italia nel 2027 | si svolgerà a Napoli L’annuncio di Giorgia Meloni

Nel 2027, Napoli ospiterà per la prima volta in Italia l’America’s Cup, il torneo velico più prestigioso al mondo. L'annuncio della premier Giorgia Meloni segna un momento storico per il Paese, promettendo di attrarre milioni di appassionati e regalare un'esperienza unica. Un evento che unirà tradizione, sport e bellezza.

"Sono orgogliosa di annunciare che l'America's Cup si disputerà, per la prima volta nella storia, in Italia. Sarà Napoli la città che ospiterà nel 2027 la trentottesima edizione del torneo velico più famoso e prestigioso al mondo, un evento globale che coinvolge milioni di appassionati e rappresenta una sintesi unica tra tradizione, innovazione tecnologica, eccellenza ingegneristica e spirito competitivo" L'articolo America’s Cup in Italia nel 2027: si svolgerà a Napoli. L’annuncio di Giorgia Meloni proviene da Firenze Post. 🔗Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - America’s Cup in Italia nel 2027: si svolgerà a Napoli. L’annuncio di Giorgia Meloni

Su questo argomento da altre fonti

L’America’s Cup 2027 si disputerà a Napoli: in Italia per la prima volta nella storia

Lo riporta ilfattoquotidiano.it: “Sono orgogliosa di annunciare che l’America’s Cup si disputerà, per la prima volta nella storia, in Italia. Sarà Napoli la città che ospiterà nel 2027 la 38esima edizione del torneo velico più famoso ...

America’s Cup 2027 per la prima volta in Italia, a Napoli. L’annuncio della Premier Meloni

Da tg.la7.it: Raggiunto l'accordo con i neozelandesi detentori del trofeo. Sarà la 38esima edizione della competizione velica più famosa al mondo ...

L'America's Cup approda in Italia. A Napoli l'edizione 2027

Segnala libero.it: Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Napoli, uccisa a pugni e con un cacciavite: fermato il figlio

Un brutale attentato in provincia di Napoli dove una donna è stata picchiata e pugnalata con un cacciavite.