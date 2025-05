America' s Cup | Bucci Contento per Napoli seguirà l' esempio di Genova con Ocean Race

L’America’s Cup del 2027 si svolgerà a Napoli, ma Genova rimane orgogliosa del suo cammino. Marco Bucci, ex sindaco e attuale presidente della Regione, insieme a Pietro Piciocchi, vicesindaco reggente, sottolineano come l’esperienza con l’Ocean Race possa essere un modello da seguire per la città partenopea, rafforzando così il legame tra le due località.

Genova non ospiterà l'America's Cup del 2027, assegnata ufficialmente a Napoli, ma l'ex sindaco e attuale presidente della Regione Marco Bucci e l'attuale vicesindaco reggente e candidato sindaco del centrodestra Pietro Piciocchi rivendicano con forza il percorso fatto dalla città ligure negli.

America's Cup: Bucci, "Contento per Napoli, seguirà l'esempio di Genova con Ocean Race"

Segnala genovatoday.it: Genova si era candidata a ospitare la manifestazione, "Appena sarà pronto il Centro della vela avremo ulteriori chance" ...

L’America’s Cup 2027 si disputerà a Napoli: è la prima volta per l’Italia

Da rainews.it: L'America's cup, nella primavera del 2027, si svolgerà a Napoli. Le regate si svolgeranno nelle acque tra Castel dell'Ovo e Posillipo, mentre le basi dei team saranno stabilite a Bagnoli, in un'area ...

America's Cup 2027 a Napoli, le reazioni di politici e imprenditori

Come scrive msn.com: Nella primavera del 2027 Napoli ospiterà la 38esima edizione della Luis Vuitton America's Cup. Le regate si svolgeranno nelle acque tra Castel dell'Ovo e Posillipo, mentre le basi ...

