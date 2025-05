America’s Cup a Napoli Urso | Grande vetrina di un’Italia che cresce

L'America's Cup a Napoli rappresenta un'importante vetrina per un'Italia in crescita. Questa manifestazione non solo celebra la vela, ma sottolinea anche il valore del made in Italy, evidenziando la fiducia del nostro Paese in se stesso. È un'opportunità per affermare i nostri valori, unendo sport, impresa e cultura in una sinergia vincente.

“E’ una grande notizia anche per il made in Italy. Perché ancora una volta l’Italia con questa iniziativa diventerà una vetrina internazionale. Mi auguro una vetrina di un’Italia che cresce e crede in se stessa. Un’Italia che afferma i suoi valori anche nello sport, come nelle imprese e nelle aziende. Una grande e bella notizia”. Le parole del ministro alle imprese e made in Italy, Adolfo Urso, sulla notizia dell ’ America’s Cup a Napoli dal 2027. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - America’s Cup a Napoli, Urso: “Grande vetrina di un’Italia che cresce”

