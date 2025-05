America’s Cup a Napoli nel 2027 | business da 700 milioni di euro

Nel 2027, Napoli ospiterà l'America's Cup, uno degli eventi velici più prestigiosi al mondo, previsto per la primavera. L'evento si stima porterà un'impatto economico di oltre 690 milioni di euro, con benefici diretti, indiretti e indotti per la città e il territorio circostante, rappresentando un'importante opportunità di sviluppo e visibilità internazionale.

L’America’s Cup 2027 potrebbe generare, nell’immediato, oltre 690 milioni di euro di benefici economici per Napoli e il suo territorio, tra impatto diretto, indiretto e indotto. L’evento, uno dei più prestigiosi tornei velici al mondo, è atteso nella primavera del 2027, con regate che si svolgeranno tra Castel dell’Ovo e Posillipo e le basi dei team collocate a Bagnoli. Si prevede che la città attiri tra 1,5 e 1,7 milioni di visitatori nei 60 giorni dell’evento, con 400-500mila turisti internazionali dedicati alla regata. È quanto emerge da u na stima del Centro studi di Unimpresa, basata sul confronto con l’edizione di Barcellona 2024, adattata al contesto campano, che ha generato un impatto economico complessivo di circa 1,034 miliardi, attirando 1,8 milioni di visitatori, di cui 460. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Su questo argomento da altre fonti

Un mare di soldi su Napoli: l’America’s Cup vale almeno 700 milioni di euro

dire.it scrive: Tra turismo, indotto e trasformazione della città, su dieci anni il Centro Studi Unimpresa stima benefici economici per la città fino a due miliardi di euro ...

America's Cup a Napoli 2027, la rivincita dopo 22 anni: la Coppa vale 1,5 miliardi

Come scrive ilmattino.it: Un anno di trattative quel 2003, poi la delusione a Ginevra: Ernesto Bertarelli - imprenditore farmaceutico italiano naturalizzato svizzero, vale almeno 10 miliardi di euro il suo ...

L’America’s Cup 2027 si disputerà a Napoli: è la prima volta per l’Italia

Secondo msn.com: La massima competizione velica al mondo sarà di scena nel Golfo dopo il precedente delle World Series 2011-2013. A Bagnoli le basi dei team ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Scuola: molte segnalazioni di assenza dalle lezioni arrivano dai territori pi? a rischio di emarginazione sociale, necessaria attenzione ai 4 milioni di studenti di nuovo in didattica a distanza

?Il ritorno della didattica a distanza per le scuole superiori e in alcune regioni per la seconda e terza classe della secondaria di primo grado, senza considerare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado imposta da alcune ordinanze locali, coinvolger? circa 4 milioni di studenti ed? indispensabile non perdere di vista coloro che sono maggiormente a rischio di dispersione scolastica?.