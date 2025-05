america s cup a napoli dal 2027 1 miliardo per la città

La 38esima edizione dell’ America’s Cup, la più importante regata al mondo, si terrà al largo di Castel dell’Ovo, vicino a Napoli, tra la primavera e l’estate del 2027. L’Italia è stata scelta per ereditare la competizione dalla Spagna, che l’aveva ospitata nella sua ultima edizione davanti alle coste di Barcellona. Per arrivarci, il nostro Paese ha dovuto superare anche la concorrenza dell’ Arabia Saudita. L’America’s Cup è l’evento più importante per il mondo della vela e ospitarla comporta diversi vantaggi economici, come sottolineato anche dal Governo italiano, che ha concluso l’accordo. L’America’s Cup si terrà a Napoli. Per portare l’America’s Cup a Napoli, il Governo italiano ha dovuto trattare con il Team New Zealand, vincitore dell’ultima edizione della regata. Spetta infatti a chi si aggiudica la competizione decidere dove verrà disputata l’edizione successiva. 🔗Leggi su Quifinanza.it

