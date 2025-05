America’s Cup a Napoli Abodi Lavorato per mesi in silenzio

L'America's Cup sbarca a Napoli, grazie a mesi di lavoro silenzioso da parte di Abodi. Il risultato, frutto di una selezione rigorosa e delle esigenze di Team New Zealand, vincitore del prestigioso trofeo, dimostra l'impegno della città. Un evento atteso che promette di unire sport, passione e tradizione in uno spettacolo straordinario.

NAPOLI (ITALPRESS) – “Avevamo un impegno, portare a casa un risultato che non era scontato, che è stato il frutto di una selezione molto severa e anche di richieste da parte della società che detiene i diritti, che poi è Team New Zealand che ha vinto l’America’s Cup, molto puntuale, molto puntigliosa. Abbiamo sovvertito i pronostici oggettivamente e dobbiamo ringraziare il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, perché la sua volontà, la sua determinazione ci ha messo in condizione di lavorare al meglio”. Così Andrea Abodi, ministro per lo Sport, commenta l’assegnazione a Napoli dell’America’s Cup 2027. xc9glb Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - America’s Cup a Napoli, Abodi “Lavorato per mesi in silenzio”

