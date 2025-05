America’s Cup ’27 a Napoli Mastella | Collaborazione intelligente tra istituzioni porta risultati siano coinvolte anche le aree interne

America’s Cup 2027 a Napoli, Mastella: “Occasione storica, coinvolgere tutta la Campania, anche le aree interne”. Benevento, 15 maggio 2025 – “ Quando le istituzioni collaborano intelligentemente, deponendo lo spirito di parte in nome di obiettivi superiori, si conseguono straordinari risultati: Napoli ospiterà la più antica manifestazione sportiva della storia, l’America’s Cup, nel 2027. La premier Giorgia Meloni e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi hanno dato dimostrazione concreta che le appartenenze politiche non sono un ostacolo alle realizzazioni concrete e l’interesse del territorio va anteposto a tutto il resto; complimenti a chi ha ottenuto questo storico risultato per Napoli e la Campania”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. “ Vinta la sfida principale, ora c’è tempo per trasformare l’America’s cup in un potente vettore di promozione per tutta la Campania: auspico e chiedo che anche le aree non costiere siano coinvolte in questo evento di natura mondiale. 🔗Leggi su Puntomagazine.it