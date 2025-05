America’s Cup 2027: Napoli ospiterà la 38ª edizione, sarà la prima volta in Italia"> È ufficiale: la 38ª America’s Cup Louis Vuitton si svolgerà nel 2027 a Napoli, che diventa così la prima città italiana a ospitare la più antica competizione sportiva internazionale ancora in corso. La decisione è arrivata dal Team New Zealand, detentore del trofeo, che ha scelto il capoluogo partenopeo dopo aver rinunciato a difendere la “vecchia brocca” in patria. Come riportato da gazzetta.it, le gare si disputeranno nello specchio d’acqua tra Castel dell’Ovo e Posillipo, mentre le basi dei team saranno allestite a Bagnoli, area sulla quale insiste già un importante piano di riqualificazione urbana. Meloni: «Un evento storico per l’Italia e un’occasione per il Sud» La prima a commentare è stata la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, entusiasta per il risultato: «Sono orgogliosa di annunciare che l’America’s Cup si disputerà, per la prima volta nella storia, in Italia. 🔗Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - America’s Cup 2027: Napoli ospiterà la 38ª edizione, sarà la prima volta in Italia