America’s Cup 2027 | la regata più antica del mondo approda a Napoli

Per la prima volta nella storia, l’America’s Cup, il più prestigioso trofeo velico internazionale, si disputerà in Italia. A ospitare la 38ª edizione della manifestazione sarà Napoli, scelta ufficializzata a seguito di un accordo tra il Governo italiano e il defender neozelandese Team New Zealand. La fase finale dell’evento si terrà nel capoluogo campano tra la primavera e l’estate del 2027. Il suggestivo scenario del Golfo di Napoli, con Castel dell’Ovo e il Vesuvio a fare da cornice, sarà il teatro delle regate più attese del panorama velico mondiale. Un traguardo storico per l’Italia e per Luna Rossa, che per la prima volta potrà competere per la celebre “brocca d’argento” giocando in casa. Una sfida cruciale per la squadra italiana, chiamata a confrontarsi con i neozelandesi, campioni in carica dopo la vittoria di Barcellona, e con gli altri team internazionali in via di definizione. 🔗Leggi su Primacampania.it

