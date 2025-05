America’s Cup 2027 a Napoli quali team ci saranno?

Prima volta dell’Italia nella massima competizione velica mondiale. Ci si interroga sulla presenza di Bertarelli e di American Magic 🔗Leggi su Ilsole24ore.com

America's Cup a Napoli, lo stadio di vela più bello del mondo. Ecco come sarà nel 2027

Come scrive gazzetta.it: Team di base a Bagnoli, Villaggio sul Lungomare, che sarà un immenso Stadio Maradona: il campo di regata - tra Posillipo e Castel dell’Ovo - sarà meno lontano possibile dalla costa. Nelle acque di Nap ...

L'America's Cup per la prima volta in Italia, a Napoli lo show nel 2027

Si legge su ansa.it: Iconici, quasi sempre. E ora questa leggenda centenaria sceglie per la prima volta l'Italia: è Napoli la sede della America's Cup 2027, la 38/a edizione della sfida velica più celebre si svolgerà tra ...

America's Cup, Napoli si aggiudica l'edizione 2027. Meloni fa festa: "Orgogliosa, un grande risultato"

Da iltempo.it: L'America's Cup, il più antico trofeo sportivo del mondo, sbarca per la prima volta in Italia. Il Governo italiano, in collaborazione ...

