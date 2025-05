America?s Cup 2027 a Napoli la città è regina le regate nel Golfo

Napoli si prepara a vivere una nuova era di magia e competizione, poiché ospiterà l'America's Cup 2027. Un sogno rinato dopo il 2003, la città partenopea si riscopre protagonista delle leggende veliche. Ieri, la premier Giorgia Meloni ha ufficialmente annunciato il ritorno delle regate nel golfo, promettendo un evento indimenticabile che celebrerà tradizione e innovazione.

Un sogno che diventa realtà: svanito nel 2003, la bellezza di 22 anni fa sul filo di lana, si concretizza nella mattinata di ieri quando intorno alle 10 la premier Giorgia Meloni fa un.

